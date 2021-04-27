İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'e ait ses kaydını sızdıran kişinin bulunması talimatı verdi
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'e ait ses kaydını sızdıran kişinin bulunması talimatı verdi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'e ait ses kaydını sızdıran kişinin bulunması talimatı verdi
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülke siyasetinde ses getiren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e ait ses kaydını sızdıran kişinin bulunması için İstihbarat Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülke siyasetinde ses getiren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e ait ses kaydını sızdıran kişinin bulunması için İstihbarat Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zarif'le yapılan röportajın yazılı ve görsel kayıtlarının Bakanlar Kurulu ofisinde arşivlenmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılmasının planlandığını belirten Rebii, ses kaydının "çalındığını" ve bunun da İran halkına karşı yapılmış bir "komplo" olduğunu söyledi.

Uzun röportajdan sadece kısa bir bölümün yayımlandığını dile getiren Rebii, "Cumhurbaşkanı bu komplonun failinin tespit edilmesi için İstihbarat Bakanlığına talimat verdi." ifadesini kullandı.

Rebii, Irak ziyaretini sürdüren Zarif'in ülkeye dönüp "yanlış anlamalar" hakkında gerekli açıklamaları yapmasını beklediklerini kaydetti.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, İranlı ekonomist Said Lilaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayımlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayımlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı. Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve İran'daki askeri yapı ile eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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