İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar

15.09.2019 21:39

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Tahran'dan Ankara'ya hareketi öncesinde Mehrabad Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Kaynak: AA