İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Tahran'dan Ankara'ya hareketi öncesinde Mehrabad Havalimanı'nda açıklama yaptı.

15.09.2019 21:39
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Tahran'dan Ankara'ya hareketi öncesinde Mehrabad Havalimanı'nda açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar
Kaynak: AA
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