İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "seçimlere katılım" vurgusu
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "seçimlere katılım" vurgusu

01.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:46
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olmasının hem seçilen kişinin onay alması hem rejimin ilkelerinden biri olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olmasının hem seçilen kişinin onay alması hem rejimin ilkelerinden biri olduğunu söyledi.

İran'da devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Ayetullah Ruhulllah Humeyni'nin Tahran'daki türbesinde düzenlenen törende konuşan Ruhani, 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Halkın kullanacağı oylarla sistemi belirlemeleri gerektiğini ifade eden Ruhani, Humeyni'nin de sultaya karşı olduğunu ve halkın kendi kaderiyle ilgili karar alabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Seçimlere katılımın maksimum seviyede olması hem seçilen kişinin onay almasıdır hem de düzenin ilkelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

İran'da 21 Şubat 2020'de yapılan 11. Dönem Meclis Seçimlerinde önemli isimleri Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilen reformistler, seçimleri boykot ederek sandık başına gitmemişti. Reformistlerin seçimleri boykot etmesi katılımın düşük olmasına ve muhafazakarların Mecliste ezici çoğunluğu elde etmesine yol açmıştı.

Seçimlere katılım ülke genelinde bir önceki seçime oranla yaklaşık yüzde 30 azalarak yüzde 42,57 olarak gerçekleşmişti. Bu oranın başkent Tahran gibi büyük şehirlerde yüzde 20 civarında olduğu belirtilmişti.

Ülkede reformist adayların 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de veto edilmesi ve seçmenlerinin bu kez de "boykot" seçeneğini tercih edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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