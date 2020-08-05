İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Lübnan'a taziye mesajı
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Lübnan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Lübnan'a taziye mesajı
05.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:08

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Ruhani, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a gönderdiği taziye mesajında, "İran halkının temsilcisi olarak, kurbanların ailelerine, size ve kardeş ülke halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olayın tüm boyutlarının bir an önce açığa çıkması ve kentin huzura kavuşması temennisinde bulunan Ruhani, İran'ın Lübnan'a her türlü sağlık yardımına hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de dün, Twitter hesabı üzerinden "Kalbimden Beyrut'a selamlar" yazısının bulunduğu bir fotoğrafla yaptığı açıklamada, ülkesinin her şekilde Lübnan'a yardım göndermeye hazır olduğunu kaydetmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, dün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını ve ardından şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurmuştu.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA

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