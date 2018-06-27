İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den İstifa Çağrılarına Yanıt: Yanlış Düşünüyorlar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer bazıları hükümetin korktuğunu ve kenara çekileceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Hükümet istifa etmeyecektir." dedi.

RUHANİ, HÜKÜMETE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ülkedeki ekonomik krize ilişkin hükümete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"BİRLİK OLURSAK BÜTÜN SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Halkın çektiği zorluk ve sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Ruhani, "Birlik olursak ve basiretli davranırsak bütün sorunların üstesinden geliriz." ifadesini kullandı.

"HÜKÜMET İSTİFA ETMEYECEK"

Hükümete yönelik istifa çağrılarına da cevap veren Ruhani, başında bulunduğu hükümetin seçimlerde 24 milyon oy aldığını bugün ise 81 milyonun güvenine sahip olduğunu söyledi. Ruhani, "Eğer bazıları hükümetin korktuğunu ve kenara çekileceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Hükümet istifa etmeyecek." diye konuştu.

"HİÇBİR VATANSEVER YALANCI AMERİKALILARA BOYUN EĞMEZ"

ABD'nin ülkeye siyasi ve ekonomik baskılar yaptığını ifade eden Ruhani, "Dünyaya zorluklara göğüs gereceğimizi fakat bağımsızlık ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğimizi göstermeliyiz. Hiçbir vatansever yalancı Amerikalılara boyun eğmez." dedi.

"BİZ BU KOMPLOYU BOŞA ÇIKARDIK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ülkesine karşı bir komplo olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD, siyonistler ve diğer kötülük isteyenler Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin hemen ardından bizim de anlaşmadan çıkmamızı beklediler ancak biz bu komployu boşa çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye karşı duracaklarını ancak ülke içindeki siyasi tartışmaların bu mücadeleye zarar verdiğini dile getiren Ruhani, "ABD'ye teslim olmayacağız. Halkın izzetini koruyacak ve ABD'ye diz çöktüreceğiz." şeklinde konuştu.

HAMANEY'DEN YARGIYA ÇAĞRI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ülkedeki ekonomik güvenliği bozanlara" karşı yargıya harekete geçme çağrısında bulundu.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani ve yargı yetkililerini kabul etti.

"HALK, YAŞAM VE GEÇİM KONUSUNDA GÜVENLİ OLMALIDIR"

Ülkedeki ekonomik kriz ve döviz piyasalarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamaney, "Halk, iş alanlarında, yaşam ve geçim konusunda güvenli olmalıdır." dedi.

"YARGI EKONOMİK GÜVENLİĞİ BOZANLARA KARŞI HAREKET ETMELİDİR"

Ülkedeki ekonomik güvenliği ihlal edenlere karşı yargıya çağrıda bulunan Hamaney, "Yargı ekonomik güvenliği bozanlara karşı hareket etmelidir." ifadesini kullandı.

İran'ın başkentindeki "Büyük Tahran Çarşısı"ndaki esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek amacıyla kepenk kapatma eylemi yapıyor.

Tahran'da onlarca esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için pazartesi meclis binası önünde gösteri düzenlemişti. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde bazı eylemciler yaralanmıştı.

YARGI ERKİ BAŞKANINDAN İDAM UYARISI

İran Yargı Erki Başkanı Laricani, dün yaptığı bir açıklamada, döviz ve altın piyasasında manipülasyon yapanların idamla yargılanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklanmıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 9 bin tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.