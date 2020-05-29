İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka "talimatlara uyun ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçının"...
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka "talimatlara uyun ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçının"...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili vaka ve can kayıplarının yeniden artması üzerine halka sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyma, zorunlu olmadıkça seyahat etmeme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka
29.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:57

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili vaka ve can kayıplarının yeniden artması üzerine halka sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyma, zorunlu olmadıkça seyahat etmeme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ülkede sosyal mesafe ve sağlık talimatlarına uyulmasının önemini vurgulayan Ruhani, "Eyaletlerin koronayla mücadele kurulları, valiler ve yerel yetkililerle iş birliği içinde Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) ve medyanın da katılımıyla, virüs tamamen ortadan kalkıncaya kadar halkı sağlık talimatlarına uymaya davet etmelidir." dedi.

"Bazı kısıtlamaları tekrar uygulamak zorunda kalabiliriz"

Sağlık Bakanı Nemeki'nin şehirlerarası yolculuklar nedeniyle bayram tatili sonrasında vaka sayılarının artabileceğine yönelik endişeleri üzerine Ruhani, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve IRIB'e, halkı bilgilendirme virüsün yayılmasına yol açacak zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması için gereken uyarıları yapma ve gerekli önlemleri alma talimatı verdi.

Nemeki ise "Halkın hafta sonu tatillerinde ve yaz tatilinde zorunlu olmayan seyahatlere çıkmaya devam etmesi ve sağlık talimatlarına tam olarak riayet etmemesi halinde koronavirüs ülkede bir kez daha zirveye çıkabilir. Bu durumda bazı kısıtlamaları tekrar uygulamak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

İran'da günlük vakalar tekrar 3 bin sınırına dayandı

İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle yeniden artışa geçti.

İran'da 2 Mayıs'ta vaka sayısı 802'ye, 25 Mayıs'ta da günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti. Bugüne gelindiğinde ülkede son 24 saatte 50 can kaybı yaşanırken vaka sayısı da 2 bin 819 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 31 eyaletin 15'inde son bir gün içinde hiç ölüm vakası görülmediğini belirtmişti. Buna karşın 10 eyalette vakalarda artış görüldüğünü aktaran Cihanpur, "Rezevi Horasan, Batı ve Doğu Azerbaycan, Loristan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Mazenderan ve Kirman ile Sistan-Beluçistan'ın bazı bölgeleri de yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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