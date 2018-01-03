İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Erdoğan'a: Protestoların Birkaç Güne Bitmesini Umuyoruz

Bir haftadır rejim karşıtı protestoların sürdüğü İran'da on binlerce rejim yanlısı da yine sokaklara dökülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi telefonla aradı.



Reuters haber ajansına göre, Hasan Ruhani telefon görüşmesinde İran'daki protestoların birkaç gün içinde bitmesini umduğunu söyledi.



Ajans haberini, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ofisinden yetkililere dayandırdı.



Hükümet yanlıları sokakta



İran'ın farklı kentlerinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar birinci haftasını bitirirken, Çarşamba günü düzenlenen hükümet yanlısı gösterilerde İran bayrakları, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in resimleri ve "İsyancılara ölüm" yazılı dövizler taşındı.



Protestolarda "Liderimiz, biz hazırız" ve "Damarlarımızdaki kanı liderimize sunuyoruz" sloganları da atıldı.



Gösteriler, İran Devlet Televizyonu tarafından yayımlandı.



Gece boyunca hükümet karşıtı protestolarda ise azalma olduğu gözlendi.



İşsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğu protesto etmek için 28 Aralık'ta başlayan protestolarda şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişiyse gözaltına alındı.



ABD Başkanı Donald Trump, hükümet karşıtı protestoları destekleyen Twitter mesajlarında İran hükümetinin protestolar karşısındaki tutumuna tepki göstermişti. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran gündemiyle acil toplantıya çağırdı.









Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle patlak veren 2009 yılındaki kitlesel gösterilerin başını çeken reformcular, şiddet eylemlerini ve protestolara ABD'nin verdiği desteği kınadı. Ancak protestoların çıkış nedeni olan ekonomik sorunlara eğilinmesi gerektiğini söyledi.



2009 yılındaki protestoları destekleyen, ev hapsindeki muhalif eski meclis başkanı Mehdi Kerrubi'nin oğlu Muhammed Kerrubi Twitter'dan, "Yetkililer, protestocuları duymak için ilk iş olarak ülkedeki içler acısı durumun farkına varmalı" dedi.



Şiddet eylemleri kınansa da, başkent Tahran'da protestoların başlangıç nedeni olan ekonomik zorluklar konusunun dile getirilmesi konusunda destek hissediliyor.



Ülkede gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30'a ulaşmış durumda.



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 37 yaşındaki eczacı Sakineh Eidi, "Toplumun daha yoksul kesimi gerçekten baskı altında" diyor. "Ancak protestoların devam edeceğini sanmıyorum" dedi.



Bazı göstericilerse yabancı ülkelerin hükümet karşıtı protestolara desteği olduğu iddiasını reddediyor.



54 yaşındaki işsiz Soraya Saadaat ise "Katılmıyorum. İnsanlar, artık yetkililerin baskısını kaldıramadıkları bir noktaya ulaştılar. Patladılar ve sokağa taştılar" diye konuştu.



Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece kırsal bölgelerden sınırlı düzeyde şiddet eylemleri ve çatışma haberleri geldi.



İran Devlet Televizyonu, İsfahan'da iki kişinin polis noktasını ve bir bankayı ateşe verdiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.



Devlet medyası ve AFP muhabirleri, başkentte polis varlığının azaldığını da aktardı.



Önceki iki gece, farklı kentlerden ölüm haberleri gelmişti. Hamaney ve Ruhani'den çelişkili açıklamalar



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazartesi günü bir araya geldiği milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söylemişti.



Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ise yayımladığı açıklamada protesto eylemlerini "ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığını" ifade etmişti.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise Ruhani'nin çağrılarına destek verilmişti.



Açıklamada, "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz" ifadeleri yer almıştı.