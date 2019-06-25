İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Beyaz Saray'a: 'Zihinsel engelli'

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dini lider Ayetullah Hamaney'e yönelik yaptırım kararına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beyaz Saray için "zihinsel engelli" ifadesini kullandı.

Ruhani, Ayetullah Ali Hamaney ve yakın çevresine yönelik yaptırımların bir sonuç vermeyeceğini çünkü ruhani liderin yurt dışında mal varlığının olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle