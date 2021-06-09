İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bu seçimlerde yapılan en kötü haksızlık rejimin bizzat kendisinedir"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bu seçimlerde yapılan en kötü haksızlık rejimin bizzat kendisinedir"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bu seçimlerde yapılan en kötü haksızlık rejimin bizzat kendisinedir'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde "birçok haksızlığın yapıldığını" belirterek, "Kamuoyu ve halkın seçimlere katılımıyla dalga geçemeyiz.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde "birçok haksızlığın yapıldığını" belirterek, "Kamuoyu ve halkın seçimlere katılımıyla dalga geçemeyiz." dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adayların eleştirileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, cumhurbaşkanı adaylarının hükümete yönelik eleştirilerine sert tepki göstererek, "Ne yazık ki bu günlerde ahlak konusu ciddi bir yara almıştır. Gerçekler tahrif ediliyor. Seçimler önemlidir ancak ondan daha önemlisi ahlaktır." görüşlerini paylaştı.

Adaylıkların veto edilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri de eleştiren Ruhani, "Bu seçimlerde birçok haksızlık yapıldı. Bu seçimlerde yapılan en kötü haksızlık rejimin bizzat kendisinedir. Kamuoyu ve halkın seçimlere katılımıyla dalga geçemeyiz. Halkı gerçekçi bir şekilde seçimlere davet etmeliyiz. Rehberlik (Hamaney) adayların onaylanmasında haksızlık yapıldığını ve bunun telafi edilmesini istedi. Bunun telafi edilip edilmediği ayrı konu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bu seçimlerde yapılan en kötü haksızlık rejimin bizzat kendisinedir" - Haberler
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