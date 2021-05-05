İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak." dedi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Viyana'da yürütülen müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Nükleer anlaşmanın taraflarının uluslararası sözleşmelere uymaktan başka bir yol olmadığını anladığını ifade eden Ruhani, "Viyana'da müzakereler doğru çerçevede ve istikamette ilerliyor. Halk sabrın karşılığını Viyana'da görecek. Bu İran için büyük bir başarıdır." diye konuştu.

Halihazırda izlenen yolun yaptırımların kalkması için uygun olduğunu söyleyen Ruhani, "Cumhurbaşkanı olarak yaptırımların başarısız olduğunu halkımıza ilan ediyorum. Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak. Büyük bir hareketliliğe şahit oluyoruz ve bu istikamet gelecek günlerde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini yineleyen Ruhani, bölge ülkelerinin de nükleer anlaşma ile sorunları olmadığını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin de gelecek aylarda milyonlarca aşıyı rahat bir şekilde üretebileceklerini kaydetti.

Ruhani, "Dışarıdan da 1 milyon yerine 10 milyon doz sipariş verdik. Bunlar da kısa sürede gelecek ve genel aşılama hızlanacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu
İran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Caner Erkin Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:37:33. #1.15#

title