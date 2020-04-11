İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bilinçli Sosyal Mesafe uygulaması sağlık protokollerine uyulmayacağı...
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Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bilinçli Sosyal Mesafe uygulaması sağlık protokollerine uyulmayacağı...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçildiğini söyleyerek, "Düşük risk grubundaki iş yerlerinin tekrar açılacak olması sosyal mesafe önlemleri ve sağlık protokollerine riayet edilmeyeceği anlamına gelmesin" dedi.

11.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:30
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçildiğini söyleyerek, "Düşük risk grubundaki iş yerlerinin tekrar açılacak olması sosyal mesafe önlemleri ve sağlık protokollerine riayet edilmeyeceği anlamına gelmesin" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısında konuştu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün itibariyle bilinçli sosyal mesafe uygulamasına başladıklarını ve uygulamanın Sağlık Bakanlığı gözetiminde olacağını söyledi. Korona virüsün İran'da görülmesiyle birlikte başlatılan sosyal mesafe uygulamasında olduğunu gibi vatandaşlardan işbirliği beklediklerini belirten Ruhani, "Düşük risk grubundaki iş yerlerinin tekrar açılacak olması, bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçiyor oluşumuz sağlık protokollerini askıya aldığımız anlamına gelmesin" dedi.

Bilinçli sosyal mesafe uygulaması kapsamında tekrar açılabilecek düşük risk grubundaki iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olmasını isteyen Ruhani, söz konusu iş yerlerinin sağlık protokollerine bağlı kalmalarını isteyerek, "Bu model tamamen İran kültürü ve yaşamına uygun, diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü protokollerine bağlı bir şekilde geliştirildi. Aşamalı olarak uygulanacak bu yeni aşamada, sağlık protokollerinin askıya alındığı düşünülmesin" ifadesini kullandı.

İran'da başkent Tahran dışında tüm eyaletlerde bugün bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçildi. Bu kapsamda, virüsü yayma riski düşük olan iş yerleri açılacak. Başkent Tahran'da ise bu uygulamaya 18 Nisan'da geçilecek.

Geçtiğimiz günlerde İran Esnaflar Odası, korona virüs salgınında "Çok tehlikeli" ve "Az tehlikeli" olarak belirttiği iş ve meslek gruplarını açıklamış, yüksek risk oluşturan kahvehaneler, eğlence merkezleri, spor ve düğün salonları, kuaförler, yüzme havuzları, çarşı ve pasajlar, restoran ve kafeler vb. yerlerin açılmalarına izin verilmediği duyurulmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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