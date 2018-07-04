İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avusturya Başbakanı Kurz ile Görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana'da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen ile görüşmesinin ardından, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. Ruhani ve Kurz, basına kapalı geçen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Avusturya ve İran arasında diplomatik ilişkilerin yaklaşık 160 yıllık geçmişi var. İki ülke arasındaki münasebetler her zaman iyi oldu. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yeni bir uzlaşı sağlanması için görüşmeler Viyana'da gerçekleştirilecek. Burada tarafların olumlu bir sonuca ulaşacaklarına inanıyorum. İsrail'in varlığının sorgulanması ya da yok edilmesi yönündeki ifadeler bizim için kabul edilemez. Yahudi soykırımının hafife alınması kendileri için kabul edilemez. İsrail'in güvenliği Avusturya için tartışma konusu değildir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Avusturya ile görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve nükleer anlaşmanın konuşulduğunu dile getirdi. Ruhani konuşmasının devamında "İran dünyadaki Yahudilerle iyi ilişkiler içindedir. Bölgedeki insanlara yaptırım uygulayan, Gazze'yi kuşatan ve Suriye'de DEAŞ'a yardım eden İsrail, bölgede çok yıkıcı bir rol oynuyor. Suriye'deki gelişmelere de Türkiye, İran ve Rusya'nın katılımıyla sürdürülen Astana görüşmelerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede önemli başarı sağladı, ancak örgüt ABD ve İsrail tarafından destekleniyor" diye konuştu. - VİYANA