İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Attığımız adımların ardından salgın eyaletlerin çoğunda geriledi"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Attığımız adımların ardından salgın eyaletlerin çoğunda geriledi"

12.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:52
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemlerin ardından salgının ülkenin büyük bölümünde düşüşe geçtiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemlerin ardından salgının ülkenin büyük bölümünde düşüşe geçtiğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kış mevsiminde şartların daha tehlikeli olabileceğini belirterek bütün sağlık kurallarına uyulmasını isteyen Ruhani, "Son aylarda attığımız adımların ardından salgın eyaletlerin çoğunda geriledi. Gidişat umit verici. Halihazırda sadece 12 ilçe kırmızı bölge durumunda. Bunları da kısa sürede turuncu ya da sarıya çevirme telaşındayız." ifadelerini kullandı.

Günlük can kaybının 500 sınırından 200'lere düştüğünü aktaran Ruhani, gelecek haftalarda ölümlerin daha da azalacağı öngörüsünde bulundu.

Ülke içinde aşı çalışmalarının devam ettiğini, dışarıda geliştirilen aşıların ithal edilmesi için de gerekli adımların atıldığını ifade eden Ruhani, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onayladığı bir aşı henüz yok ancak Sağlık Bakanlığının etkili olduğuna inandığı her aşının alınması talimatını verdim. Merkez Bankası da konuyla ilgili devrede. Bu konuda bir sorunumuz yok. Bu aşıları alacağız ve risk altında olan sağlık çalışanları bunları kullanacak."

İran genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında geçen ay sonunda geniş çaplı sınırlamalar getirilmişti.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla Kovid-19 salgınında toplam can kaybının 51 bin 728'e, vaka sayısının da 1 milyon 92 bin 617'ye çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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