İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Atom bombası peşinde değiliz ancak istersek uranyumu yüzde 90 zenginleştirebiliriz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, atom bombası peşinde olmadıklarını ancak istedikleri zaman uranyumu yüzde 90 zenginleştirebileceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, atom bombası peşinde olmadıklarını ancak istedikleri zaman uranyumu yüzde 90 zenginleştirebileceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin başkenti Tahran'da video konferans yöntemiyle katıldığı petrokimya projelerinin açılış töreninde konuştu. Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması ve tarafların anlaşmaya dönmeleri halinde kendilerinin de taahhütlerine döneceklerini belirterek, "Eğer taraflar anlaşmaya dönerse biz de uranyum zenginleştirmesini yüzde 3.67'e indiririz" dedi.

İran'ın atom bombası peşinde olmadığını kaydeden Ruhani, "İstersek uranyumu yüzde 90 oranında zenginleştirebiliriz ancak biz atom bombası peşinde değiliz. Atom bombası arayışında olanlar sizlersiniz ve hala bu yönde arayışınız devam ediyor" ifadesini kullandı.

İran'ın sözünde duracağını ve atom bombası üretmeyeceğini belirten Ruhani, "Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kararımızı yanlış yorumlayarak bizim atom bombası peşinde olduğumuzu iddia ediyorlar, bu doğru değil. Söz verdiğimiz gibi, atom bombası peşinde değiliz" dedi.

İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'ne 11 Nisan'da saldırı düzenlenmişti. Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan İran, saldırı sonrası Natanz Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeye başlandığını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı