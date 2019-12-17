İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek" (1)
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya ziyareti öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
17.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:46
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya ziyareti öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ruhani, dünya ülkelerinin İran'la yakın ilişkiler kurmak istediğini ve ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının devam etmeyeceğini söyledi.
Kaynak: AA