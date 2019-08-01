İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım kararı çocukça bir iş

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım kararı çocukça bir iş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmasını "çocukça bir iş" olarak nitelendirdi

1.08.2019 14:51
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım kararı çocukça bir iş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yaptırım kapsamına alınmasını "çocukça bir iş" olarak nitelendirdi.

Ruhani, Tebriz'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, "(ABD) Çocukça bir iş yapmıştır. Hem her gün hiçbir ön koşul olmadan İran'la müzakere etmek istediklerini söylüyorlar, hem de Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et