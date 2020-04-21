İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, IMF'den kredi almamızı engelliyor"
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Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İspanya, İran, Politika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, IMF'den kredi almamızı engelliyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta" dedi.

21.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:45
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Başkanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, İspanya ile korona virüsle ilgili deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Böyle bir durumda ülkeler arasındaki ilişkiler insani ilkelere dayanmalı ve düşmanca politikalara karşı çıkılmalı. Ancak bu zor koşullarda ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını yoğunlaştırmaya devam ettiğini ve hatta bu yaptırımların sağlık alanı için de geçerli olduğunu görüyoruz" dedi.

"ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta"

Görüşmede İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) korona virüs ile mücadelede kullanmak için kredi talep ettiğini dile getiren Ruhani, "ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta, Avrupa ve İspanya'dan ABD'nin yasa dışı bu uygulamasının karşısında olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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