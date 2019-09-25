İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile baskı altında görüşme yapmayız, önce yaptırımlar kalkmalı

25.09.2019 20:30

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani baskı altında Amerikan yönetimiyle hiçbir zaman görüşme yapmayacaklarını açıkladı. Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması durumunda müzakerelerin önünün açılacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Ruhani "Baskı altında görüşmelere cevabımız, hayır" dedi.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'un New York'ta görüşüp görüşmeyeceği taraflardan gelen farklı açıklamalar sebebiyle bilmeceye dönüşürken İran lideri olası bir görüşmeye "hayır" dedi. Ruhani 2015 yılında Tahran ile büyük güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Hasan Ruhani "Nükleer anlaşmaya sadığız ... ancak İran'ın sabrının da bir sınırı var." dedi. İran Cumhurbaşkanı Avrupalıların anlaşmayı kurtaraması durumunda 2015 nükleer anlaşmasından ülkesinin çıkabileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle