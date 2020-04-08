İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına uymuyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına uymuyor" - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına uymuyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi sağlık terörizmi ile suçlayarak ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü kurullarına uymadığını söyledi.

08.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:50
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi sağlık terörizmi ile suçlayarak ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü kurullarına uymadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, korona virüs ile mücadele kapsamında IMF'den talep edilen 5 milyar dolara ilişkin, "Tüm uluslararası kurumlar yükümlülüklerini yerine getirmeli. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu üyesiyiz ve üyelik payımızı ödüyoruz ve mali kaynaklarımızın bir kısmı bu fonda. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa, bunu kabul edemeyiz" dedi.

İran'ın 50 yıl boyunca IMF'den hiçbir zaman para talep etmediğini belirten Ruhani, "Biz kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Ancak onlar böylesi zor bir dönemde kendi üzerine düşeni yapmazlarsa, dünya bu konuyu başka türlü değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"ABD, sağlık alanında terörizm uyguluyor"

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü protokollerine aykırı davrandığını vurgulayan Ruhani, "ABD, sağlık alanında terörizm uyguluyor. Her zaman tek taraflı düşünen ve hareket eden ABD, korona virüs konusunda da yanlış bir yol izliyor" şeklinde konuştu. ABD'nin uyguladığı sağlık terörizminin tarihe yazılacağını kaydeden Hasan Ruhani, İMF'den üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi. Ruhani, Cumartesi günü İran'da korona virüs ile mücadelede yeni bir aşamaya geçeceklerini söyleyerek, "Korona virüs ile mücadelede ilk aşamayı geride bıraktık. Bu aşama virüsün kontrolünü sağlamaktı. Cumartesi günü yeni bir aşamaya geçeceğiz" dedi.

İranlılardan Cumartesi günü başlayacak yeni aşama için işbirliği isteyen Ruhani, sosyal mesafe önlemlerinin doğru alınmış bir karar olduğunu belirterek, "Millet olarak korona virüs ile mücadelede sosyal mesafe önlemleri kadar bağlılık ve bütünlüğümüzde önemli olacak" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haber
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Engin Altay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına uymuyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:18:27. #1.14#
title