İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "AB, ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı uygun bir rol oynamalıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliğinin (AB) "ABD'nin tek taraflı politikalarına" karşı uygun bir rol oynaması ve nükleer anlaşmanın yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliğinin (AB) "ABD'nin tek taraflı politikalarına" karşı uygun bir rol oynaması ve nükleer anlaşmanın yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ruhani, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde nükleer anlaşma ve İran ile AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer anlaşmanın çok taraflı diplomasinin önemli bir kazanımı olduğunu ve bunun yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in nükleer anlaşmada koordinasyonu sağlayan kişi olarak atılacak adımlarla ilgili rol oynayabileceğini ifade etti.

Brüksel'in ABD'ye karşı adım atmasını isteyen Ruhani, "AB, uluslararası arenadaki önemli bir aktör olarak ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı uygun bir rol oynamalıdır." dedi.

Radikal terörizmin bölgenin önemli bir sorunu olduğunu ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Ruhani, "Radikal terörizmle mücadelede AB ile iş birliği yapmaya hazırız. Bu noktada bölgesel iş birliğini de memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın güçlendiğini ve bölgedeki yabancı askeri unsurların varlığının gerginliğe yol açtığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca uluslararası alandaki son gelişmelerle iş birliğinin artırılması için yeni şartlar oluştuğunu ve bu süreçte İran ile AB arasındaki ilişkilerin gerçek seviyesine dönmesi için çaba göstermeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun