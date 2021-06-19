İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8'inci Cumhurbaşkanı seçilen Reisi ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Yargı Erki Başkanlığı'nı ziyaret ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ve ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı seçilen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.