İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor"
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor"

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde yabancıların bölgedeki müdahalesinin gerginliği artırdığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde yabancıların bölgedeki müdahalesinin gerginliği artırdığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ve Hüseyin ikili ilişkiler ve ay sonu Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan "Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi"ni görüştü.

Bölge ülkelerinin aralarındaki meseleleri çözmek için müzakere yapmalarının güvenliğe ve istikrara hizmet ettiğini belirten Reisi, "Yabancıların bölgedeki müdahalesi gerginliği artırıyor ve tehdit oluşturuyor. Bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmadan iş birliği yapmaları güvenlik için gereklidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'taki sorunların çözülmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Irak'ın ilerlemesinden yana olduklarını kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "Irak'a Komşu Ülkeler Zirvesi"ne davetini Reisi'ye vererek, bu toplantının siyasi sürecin korunması ve ekonominin ilerlemesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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