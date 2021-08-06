İran Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'da IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'da IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'da IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Barzani, İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Görüşmede Reisi, Irak ve IKBY ile ilişkilerin arzu edilen seviyede olmadığını belirten Reisi, "Halklarımıza daha fazla refah sağlamak için mevcut potansiyelleri kullanarak açık mekanizmalarla sağlam adımlar atmalıyız." dedi.

Bölgesel güvenlik ve istikrarın buradaki ülkeler tarafından temin edilmesi gerektiğini ifade eden Reisi, "Hegemonya peşinde olan ülkeler kendilerini en iyi görür ve sömürmeye çalışırlar. Bölgedeki istikrarsızlığın sona ermesi için hiçbir zaman etkili adımlar atmamışlardır. Mevcut sorunları ve fitneyi daha da körüklerler. Bölge ülkeleri ve halkları bu güçlerin müdahalesine izin vermemelidir." görüşlerini paylaştı.

Neçirvan Barzani de Irak'ın bir parçası olarak yeni süreçte İran ile ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve artırılması için birçok potansiyelimiz var." diye konuştu.

Barzani IKBY'nin kontrolündeki bölgelerden İran'ın güvenliğini bozacak hiçbir harekete izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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