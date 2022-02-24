Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü aktarıldı. Ukrayna konusunu yakından takip ettiklerini kaydeden Reisi, gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ettiklerini aktardı. Reisi, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici. Tüm bu gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ediyoruz" dedi.

Putin ise, Ukrayna krizini Batılı devletlerin Rusya'ya yönelik tehditlerine bir cevap olduğunu belirterek, "Şu an yaşananlar Batılı ülkelerin birçok kez Rusya'nın güvenliğini tehdit etmelerine yönelik meşru bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Rusya, İran, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title