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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık gününü kutlayarak, Özbekistan ile daha yakın ikili ilişkiler geliştirmek istediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık gününü kutlayarak, Özbekistan ile daha yakın ikili ilişkiler geliştirmek istediklerini belirtti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, göreve başlamasından bu yana ilk yurtdışı ziyaretini Tacikistan'a gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'da Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Reisi, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık gününü kutlayarak, "Özbekistan ile daha yakın ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Bu konuda özel sektör karşılıklı olarak yardımcı olabilir. Özellikle iki ülke arasında aktif rol oynayacak ortak işbirliği komisyonlarına önem veriyoruz" dedi.

ABD yaptırımlarına işaret eden Reisi, "Yaptırımlar kalkınmamıza engel oluşturmadı ancak yine de ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik acımasız yaptırımlarını kaldırmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Afganistan gündemine de değinen Reisi, "İran olarak Afganistan'da farklı gruplardan oluşan geniş katılımlı hükümetin kurulmasını destekliyoruz" diye konuştu.

"Taşkent ile Tahran arasında ekonomik ve siyasi işbirliğini arttırmayı hedefliyoruz"

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştüğü için mutlu olduğunu ve özellikle Yargı Erki Başkanlığı dönemindeki yolsuzluklar ile mücadele tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi. Mirziyoyev, "Taşkent ile Tahran arasındaki derin kültürel ve tarihi bağlar ışığında iki ülke arasında ekonomik ve siyasi işbirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Özbekistan olarak İran ile ilişkilerimizi arttırmak için özel bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Han'ın özel daveti ile Tacikistan'a gelen Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleşecek olan zirveye katılacak. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Devlet Başkanları düzeyinde gerçekleştireceği zirve 16-17 Eylül'de Tacikistan'da düzenlenecek. Zirvede İran'ın gözlemci statüsünü tam üye olarak değiştirme konusu da ele alınacak.

Öte yandan, ŞİÖ'de gözlemci statüsünde yer alan İran, birçok kez Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için başvuruda bulunmuştu. - DUŞANBE

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Haber: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev ile görüştü - Haberler
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