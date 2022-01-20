İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran'ın Rusya pazarındaki payı artabilir" - Haberler
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran'ın Rusya pazarındaki payı artabilir"

İran Cumhurbaşkanı Reisi:
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın Rusya pazarındaki payının artabileceğini ve iki ülke yöneticilerinin de bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın Rusya pazarındaki payının artabileceğini ve iki ülke yöneticilerinin de bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya temasları çerçevesinde Moskova'daki İranlılarla bir araya gelen Reisi, iki ülke ilişkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Reisi, "İran'ın Rusya pazarındaki payı artabilir. Rusya Devlet Başkanı da İran'ın Rusya pazarındaki payının kesinlikle artabileceğini söyledi. İş birliğinin artırılması için sorunların ve engellerin kaldırılmasına yönelik ciddi bir irade var." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin bir bölümünün ekonomik alandaki ilişkilerin artırılmasına yönelik olduğunu belirten Reisi, "Görüşmeden çıkan sonuç şudur: İki ülke yöneticileri de sorunları gidermek ve ilişkileri güçlendirmek istiyor." diye konuştu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Moskova'ya giden Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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