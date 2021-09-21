İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Genel Kurulundaki konuşmasında ABD yaptırımlarını savaşa benzetti Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Genel Kurulundaki konuşmasında ABD yaptırımlarını savaşa benzetti Açıklaması

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Genel Kurulundaki konuşmasında ABD yaptırımlarını savaşa benzetti Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD yaptırımlarını bir tür savaşa benzetirken, ülkesinin başta komşular olmak üzere dünya ile geniş kapsamlı ekonomik ve siyasi iş birliği ve yakınlaşma arayışında olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD yaptırımlarını bir tür savaşa benzetirken, ülkesinin başta komşular olmak üzere dünya ile geniş kapsamlı ekonomik ve siyasi iş birliği ve yakınlaşma arayışında olduğunu söyledi.

Reisi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna video mesaj yöntemiyle hitap etti.

Küresel barış ve güvenliğin yalnızca adaletin sağlanmasına bağlı olduğunu ve adaletin de yalnızca dünyadaki tüm ulusların haklarının korunmasıyla sağlanabileceğini belirten Reisi, "Ulusların haklarının ihlali her şeyden önce dünya barışını ve güvenliğini tehlikeye atar." dedi.

Afganistan ve Orta Doğu bölgesindeki gelişmelerin "ABD'nin hegemonik zihniyetini ve Batı kimliğini dayatma projesinin başarısız olduğunu gösterdiğini" ifade eden Reisi, "Hegemonyanın sonucu; kan dökülmesi, istikrarsızlık ve nihayetinde de yenilgi ve kaçıştır. Bugün ABD; Irak ve Afganistan'dan çıkmadı ancak çıkarıldı. Bu işgallerin bedelini Filistin ve Suriye'den Yemen ve Afganistan'a kadar mazlum milletler, diğer taraftan da Amerikan vergi mükellefleri ödüyor." diye konuştu.

ABD'nin küresel "hegemonya düzeninin" geçerliliğini yitirdiğini söyleyen Reisi, "Bu yıl, 2 sahne tarihe geçti. İlki, 6 Ocak'ta ABD Kongresinin halk tarafından saldırıya uğraması ve ikincisi de Afgan halkının ABD uçaklarından atılmasıydı. Başkentten Kabil'e dünyaya net bir mesaj gönderildi. Artık ABD'nin hegemonya düzeninin geçerliliği yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımlarına işaret eden Reisi, "Bugün yaptırımlar ABD'nin uluslara karşı savaşının yeni bir yöntemidir. İran halkına yönelik yaptırımlar nükleer program ve hatta İslam Devrimi sırasında başlamadı. Bu yaptırımlar 1951'de petrol endüstrisinin millileştirilmesiyle başladı ve İran tarafından seçilen hükümete karşı Amerikalılar ve İngilizler tarafından bir askeri darbeye yol açtı. Koronavirüs salgını sürecindeki yaptırımlar ve özellikle ilaç yaptırımları ise insanlığa karşı suçtur. ABD'nin özellikle insani konulardaki yasa dışı yaptırımlarının devam etmesini kınıyor, insanlığa karşı işlenen bu organize suçun kayıt altına alınmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

"Nükleer silahların savunma doktrinimizde ve caydırıcılık politikamızda yeri yok"

Ülkesinin nükleer programına ve nükleer anlaşmanın taraflarıyla Viyana'da yapılan görüşmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Reisi, şöyle konuştu:

"Haklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Uluslararası hukukun uygulanmasını talep ediyoruz. Tüm taraflar nükleer anlaşmaya ve uygulamada BM kararına bağlı kalmalıdır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 15 raporu, İran'ın taahhütlerine bağlılığını teyit ediyor. Buna karşılık, ABD yaptırımları kaldırma taahhüdünü yerine getirmedi, anlaşmayı ihlal etti, BM Güvenlik Konseyinden çekildi ve halkıma çok daha fazla yaptırım uyguladı. ABD umutsuzluğa düşeceğimizi düşündü fakat direnişimiz işe yaradı ve her zaman da işe yarayacaktır. Biz, ABD hükümetinin vaatlerine inanmıyoruz. İran, yalnızca nihai sonucu tüm zalimce yaptırımların kaldırılması olacak görüşmeleri faydalı buluyor."

Reisi, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahlara ilişkin fetvasını hatırlatarak, "Nükleer silahların savunma doktrinimizde ve caydırıcılık politikamızda yeri yok ve nükleer silahların üretimini ve stoklanmasını liderin dini fetvasına göre yasak kabul ediyoruz." dedi.

Afganistan'da kapsayıcı hükümet vurgusu

Konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere de yer veren Reisi, Taliban yönetimine kapsayıcı hükümet kurma çağrısını yineleyerek, "Afganistan'da tüm etnik kökenlerin etkin katılımına sahip kapsayıcı bir hükümet ortaya çıkmadığı takdirde bu ülkede barış ve istikrar sağlanamaz ve işgalin başarısızlığa uğraması gibi vesayet sistemi de başarısızlığa mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın, kararlılıkla halkının tüm hak ve çıkarlarını savunurken, dünya ile geniş ekonomik ve siyasi iş birliği ve yakınlaşma arayışında olduğunu belirten Reisi, "Başta komşular olmak üzere tüm dünya ile etkin bir ilişki arayışındayım ve onların ellerini samimiyetle sıkıyorum." dedi.???????

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

 Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, 'ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak...

Son dakika haber: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Domagoj Vida Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Genel Kurulundaki konuşmasında ABD yaptırımlarını savaşa benzetti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 23:26:27. #1.11#