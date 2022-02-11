İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Bizim umudumuz Viyana veya New York'a değil kendi milletimizedir"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, tüm dünya ile yakın ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, "Bizim umudumuz Viyana veya New York'a değil kendi milletimizedir" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Devriminin 43. yıldönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuştu. İran'da büyük güçler tarafından desteklenen bir hükümeti devirdiklerini ve yerine din devleti kurduklarını belirten Reisi, "Genç nesillerimiz İslam devrimini ve bu devrimin taşıdığı değerleri iyi tanımalı ve öğrenmelidirler. Bizim devrimimiz din ve halk temelli bir devrimdi. Bugün de bunu devam ettiren halkın kendisidir. Halkın tüm kesimleri devrim sürecine katıldığı için bizim devrimimiz belli bir gruba ait olmadı. Tamamen halkın kendisine ait bir devrimdir. İran İslam devriminin taşıdığı değerler hiçbir zaman eskimedi. Dün İslam Cumhuriyeti için atılan, 'İstiklal, Azadi (Özgürlük)', 'Ne Doğu ne Batı' sloganları bugün için de geçerlidir. Biz kendimize zulüm edilmesini kabul etmeyiz ve aynı şekilde kimseye de zulüm etmeyiz" ifadelerine yer verdi.

Ülkelerle yakın ilişkiler gündemde

Reisi, tüm dünya ile yakın ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, "Sadece Batılı ülkelere bakış dış politikamızın dengesini bozdu. Biz tüm dünya ile özelliklede komşu ülkeler ile yakın ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Bizim umudumuz Viyana veya New York'a değil kendi milletimizedir" dedi.

Ekonomik bağımsızlık için gerekli çalışmaları yaptıklarını da belirten Reisi, "Bu konuda sunulan yanlış reçeteler ekonomik bağımsızlığımızı sağlamaya yardımcı olmuyor. Direniş ekonomisi yolunda atılan adımlar bu yolda bize ülkemizin potansiyellerini iyi şekilde kullanma imkanı sağlıyor" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Politika