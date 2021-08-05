İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afgan mevkidaşı Gani ile bir araya geldi
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afgan mevkidaşı Gani ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afgan mevkidaşı Gani ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Gani ile Reisi, "bölgedeki gelişmeleri" değerlendirdi.

Görüşmede Reisi, bölgedeki güvenliğin yine bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini belirterek, Afganistan'da barışın temini ve savaşın durması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Afganistan'daki istikrarsızlık ve gerginliğin, dış güçlerin komplolarından kaynaklandığını söyleyen Reisi, "ABD, Afganistan'daki askeri varlığını azaltmasına rağmen farklı yollarla fitne çıkarmaya devam edecektir. Çünkü onların çıkarları istikrarsızlıktadır." diye konuştu.

Gani de yeni görevi dolayısıyla Reisi'yi tebrik etti ve Afganistan'ın İran ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydetti.

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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