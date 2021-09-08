İran Cumhurbaşkanı Reisi, AB Konseyi Başkanı Michel ile Afganistan'daki durumu görüştü
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, AB Konseyi Başkanı Michel ile Afganistan'daki durumu görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi, AB Konseyi Başkanı Michel ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Afganistan'daki durumu ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Afganistan'daki durumu ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reisi ile AB Konseyi Başkanı Michel telefonda görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması, ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki nükleer müzakereler ve Avrupa ile İran arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini belirten Reisi, "Afganistan'da ülkeye barış, güvenlik ve kalkınma getirebilecek ve diğer yandan Afganistan halkının da güvendiği bir hükümetin kurulabilmesi için tüm ülkeler birbirleriyle etkileşime geçmelidir." dedi.

Reisi, Afganistan'daki 20 yıllık ABD işgali süresince bu ülkedeki sorunların çözümünün askeri olmadığının kanıtlandığına dikkati çekerek, "İnsan haklarına, kadın ve çocuk haklarına saygı, İran'ın Afganistan'daki ciddi endişeleridir. Afganistan halkının vazgeçilemez haklarını korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

AB'nin özellikle nükleer anlaşma ve İran ile ilişkilerde ABD'den bağımsız hareket etmesini beklediklerini vurgulayan Reisi, nükleer anlaşmayı ihlal eden tarafın İran değil ABD olduğunu ve buna karşılık AB'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Reisi, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında (IAEA) İran'a yönelik "yapıcı olmayan" herhangi bir yaklaşımın da nükleer anlaşmanın devamı için Viyana'da sürdürülen nükleer müzakere sürecini de bozabileceği uyarısında bulundu.

"Avrupa Birliği, İran'ın samimi bir ortağı olarak kalmak istiyor"

AB Konseyi Başkanı Michel ise AB'nin İran ile ikili ilişkileri geliştirme ve ekonomik iş birliğini derinleştirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Konsey Başkanı Michel, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptırımlar AB-İran ilişkilerini olumsuz etkiledi ve bu durum da stratejik bağımsızlık kavramının Avrupa Birliği için önem kazanmasının nedenlerinden biri olmuştur.

Avrupa Birliği'nin her şeyden önce kendi çıkarlarını gözetmesi gerektiği fikrinin güçlü bir destekçisiyim. Avrupa Birliği, bölgede daha fazla istikrar görebilmemiz için İran'ın samimi bir ortağı olarak kalmak istiyor."

Afganistan'daki durumdan ve mültecilerin Avrupa'ya yönelmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Michel, Afganistan'da istikrarın sağlanması için İran'ın rolünün önemli olduğunu kaydetti.

AB'nin Afganistan'daki önceliğinin Avrupa ile çalışan Avrupalı ve Afganistan vatandaşlarının ülkeden güvenli şekilde tahliyesi olduğunu aktaran Michel, ABD'nin işgali sonrasındaki duruma ilişkin ise "Afganistan'daki 20 yıllık NATO ve ABD varlığından birçok dersler çıkarmamız gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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