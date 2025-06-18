İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kritik Kabine Toplantısı Düzenledi

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin artan İsrail saldırıları ve ABD'nin çatışmaya müdahil olma olasılığıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kritik bir kabine toplantısına başkanlık etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansının aktardığına göre, İran hükümetinin kabine üyelerinin katılımıyla bugün sabah Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabine toplantısı gerçekleştirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin daha fazla İsrail saldırısıyla karşı karşıya olduğu ve ABD'nin çatışmaya dahil olma ihtimalinin bulunduğu bir dönemde, kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref de katıldı.