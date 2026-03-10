Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç ders çıkarmamışlar"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tarih boyunca İran’a saldıranların hiçbir zaman başarılı olamadığını vurguladı ve İran'ı yok etme arzusunun tarihten ders çıkarmamış olmakla ilişkili olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç ders çıkarmamışlar" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran, en az 6000 yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç hiç ders çıkarmamışlar. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır" dedi. - TAHRAN

