Pezeşkiyan: "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik yeniden başlattığı saldırı, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir"

İsrail, ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ardından Lübnan'da bugüne kadar yapılan en şiddetli saldırılardan birini gerçekleştirmişti. Ateşkesin ihlal edildiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik yeniden başlattığı saldırı, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir. Bu, aldatma ve olası anlaşmalara uyulmayacağının tehlikeli bir işaretidir. Bu eylemlerin devam etmesi, müzakereleri anlamsız hale getirecektir. Parmaklarımız tetikte. İran, Lübnanlı kardeşlerini asla yüzüstü bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
