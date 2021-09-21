İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir. Korona virüs salgını döneminde uygulanan ilaç yaptırımı büyük bir cinayettir" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'İran karşıtı proje tamamen başarısız olmuştur. Tüm taraflar nükleer anlaşmaya geri dönmelidir' dedi.

Son dakika... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İran karşıtı proje tamamen başarısız olmuştur. Tüm taraflar nükleer anlaşmaya geri dönmelidir" dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de iş adamlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de iş adamlarına seslendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Sezai Temelli
Magazin Kaan Urgancıoğlu Gökhan Çıra
Spor Cristiano Stefan Kuntz Muslera
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hava Durumu Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:55:09. #1.12#