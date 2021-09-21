İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir. Korona virüs salgını döneminde uygulanan ilaç yaptırımı büyük bir cinayettir" dedi. - TAHRAN
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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