İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin kardeşi yolsuzluktan 2 yıl hapse mahkum edildi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin kardeşi Mehdi Cihangiri, yolsuzlukla ilgili suçlamalar nedeniyle yargılandığı mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin kardeşi Mehdi Cihangiri, yolsuzlukla ilgili suçlamalar nedeniyle yargılandığı mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Cihangiri'nin yargılandığı yolsuzluk davasının sonuçlandığını belirtti.

İsmaili, "Mehdi Cihangiri, 607 bin avro ve 108 bin dolarlık döviz kaçakçılığı yapmaktan iki yıl hapse, kaçak dövize el konulmasına ve söz konusu meblağın riyal değerinin 4 katı para cezasına mahkum edildi." dedi.

Cihangiri'nin ayrıca yasa dışı yollardan elde ettiği mülklerine de el konulacağını aktaran İsmaili, kararın kesinleştiğini ve uygulanması için ilgili makamlara tebliğ edildiğini aktardı.

İsmaili, Cihangiri hakkında verilen 74 kırbaç cezasının ise para cezasına çevrildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun