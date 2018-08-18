İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri: "İran Ekonomisi Ölümcül Bir Son Yaşamıyor"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "İran ekonomisi ölümcül bir son yaşamıyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bugün basına ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırımının İran ekonomisini etkileyebileceğini söyleyen Cihangiri, "Bu ekonomimiz için kritik bir an ama İran ekonomisi ölümcül bir son yaşamıyor" ifadelerini kullandı. İran'ın bu krizi aşabileceğini belirten Cihangiri, "Bu ülke güvenebileceği çok geniş insan gücüne ve doğal kaynağa sahip" şeklinde konuştu. İran'ın doğal kaynaklar konusunda zengin olduğunu bir kez daha hatırlatan Cihangiri, "Biz dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahibiz, madenlerimiz ve metallerimiz miktarı ise dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde" dedi.

ABD altın ve değerli maden ticareti konusunda Ağustos ayında İran'a yaptırım yapmaya başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımların ikinci ayağını Kasım ayında İran petrolüne yönelik gerçekleştireceğini duyurmuştu. İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney ise İran'ın ABD ile hiçbir şekilde müzakere yoluna gitmeyeceğini söylemiş ve ABD'yi güvenilmezlikle suçlamıştı. - TAHRAN