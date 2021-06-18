İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)
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İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. Yargı Erki Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi, başkent Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde yer alan İrşad Camisi'nde oyunu kullandı.

İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı (3)
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı (3)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında (2)
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İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2) - Haberler
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