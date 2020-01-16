İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok
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İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamasının ardından Tahran’a uranyumun zenginleştirilmesi için 'sınır olmadığını' söyledi.

16.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:12
İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok

Hasan Ruhani, ülkesinin 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamasının ardından, 'a uranyumun zenginleştirilmesi için 'sınır' olmadığını' söyledi.


Ülkedeki bankaların yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Ruhani, İran'ın nükleer programının, daha önce nükleer anlaşma yaptığı döneme oranla "daha iyi durumda olduğunu" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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