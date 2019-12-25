İran, Çin ve Rusya, 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlıyor
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İran, Çin ve Rusya, 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlıyor

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 4 gün sürecek bir askeri tatbikat yapacak. Üç ülkenin donanmalarının yer alacağı tatbikat cumartesi günü başlayacak

25.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:54
İran, Çin ve Rusya, 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlıyor

, Çin ve , Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 4 gün sürecek bir askeri tatbikat yapacak. Üç ülkenin donanmalarının yer alacağı tatbikat cumartesi günü başlayacak.


İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Ebulfazl Şikarçi, bölgesel güvenliği artırmayı amaçlayan ortak tatbikatın Umman Denizi'ne kadar uzanacak geniş bir alanı kapsayacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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