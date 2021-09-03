İran Çin'den yaklaşık 5 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim aldı
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İran Çin'den yaklaşık 5 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim aldı

İran Çin'den yaklaşık 5 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim aldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin etmekte sıkıntı yaşayan İran, Çin'den sipariş verdiği yaklaşık 5 milyon doz aşının ülkeye ulaştığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin etmekte sıkıntı yaşayan İran, Çin'den sipariş verdiği yaklaşık 5 milyon doz aşının ülkeye ulaştığını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Gümrük Müdürlüğü Yardımcısı Mihrdad Cemal Ervenki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatının ardından Çin'den 4 milyon 600 binden fazla doz Kovid-19 aşısının ülkeye getirildiğini belirtti.

Ervenki, "Yaklaşık 5 milyon dozluk bu sevkiyatla tek seferde ülkeye getirilen aşı sayısında rekor kırıldı." dedi.

İranlı yetkili, Çin üretimi Sinopharm aşılarının başkent Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığına teslim edildiğini söyledi.

Kovid-19 aşısı temin etmekte uzun süre sıkıntı yaşayan İran, son haftalarda bu konudaki çabalarını artırdı. Çin'den 19 Ağustos'ta 1 milyon 100 bin doz aşının teslim alındığını duyuran Tahran yönetimi dün de Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz aşının ülkeye getirildiğini açıklamıştı.

Yaptırımlar ve Hamaney'in yasak kararı aşı temininde sıkıntılara sebep oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyordu.

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Hamaney, 11 Ağustos'ta, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti.

İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, şu ana kadar toplamda 28 milyon 704 bin 893 doz aşı uygulandı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket'i kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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