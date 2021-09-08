İran Büyükelçisi Farazmand, SANKON'u ziyaret etti
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İran Büyükelçisi Farazmand, SANKON'u ziyaret etti

İran Büyükelçisi Farazmand, SANKON'u ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand ve diplomatları, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezini ziyaret etti.

İran Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand ve diplomatları, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezini ziyaret etti.

Farazmand, Türkiye ile İran arasındaki kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek, iki ülkenin de ticari ilişkilerinin her geçen gün arttığını söyledi. Farazmand, "SANKON gibi güçlü bir kuruluşun girişimleri ile her iki ülke arasında ki ticari hacmimiz yükselecektir" dedi. Büyükelçi Mohammed Farazmand, toplantıya katılan çok sayıda SANKON üyesi şirketlere İran'ın yatırım olanakları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketlerini İran'a yatırıma davet etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Farazmand'a ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini sunarak, "Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere çok önem veriyoruz. SANKON yönetim kurulu olarak, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlamak amacıyla sizlerle işbirliği içerisinde her türlü girişimlerde bulunmaya, Ankara Tahran arasın da ticaret köprüsü kurmaya hazırız. Türkiye ile İran, binlerce yıllık ortak geçmişe sahip iki büyük medeniyettir. SANKON yönetim kurulu olarak uzun zamandır uluslararası toplum tarafından İran halkına uygulanan Ambargoları kabul etmiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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