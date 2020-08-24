İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı: "Türkiye'nin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz" İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, Türkiye'nin ve Türk iş insanlarının İran'a yatırımlarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, Türkiye'nin ve Türk iş insanlarının İran'a yatırımlarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Nobaht, Kazvin eyaletinde inşaat sektöründeki bir Türk şirketinin yatırımıyla kurulan üretim tesisinin açılış töreninde konuştu.

Ülkesinde sanayinin gelişmesi adına yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için çabaladıklarını belirten Nobaht, "Dost ve kardeş Türkiye ile iki ülke arasındaki ortak faaliyetler için çalışan asil ve çalışkan Türk yatırımcılarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nobaht, parke ve profil üretimi yapılacak tesisin 40 milyon avro yatırımla kurulduğunu ve ilk aşamada 150 İranlıya iş imkanı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA