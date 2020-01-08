İran: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil
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İran: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

İranlı askeri sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Irak'taki ABD askerlerinin kaldığı üslere düzenledikleri saldırıyı "intikamın tamamı" olarak görmediklerini, Washington askeri merkezlerini bölgeden çekene kadar sahnede kalacaklarını söyledi

08.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:50
İran: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse düzenledikleri saldırıyı "intikamın tamamı" olarak görmediklerini söyledi.


Şikarçi, İran medyasına yaptığı açıklamada, yönetimi, askeri merkezlerini bölgeden çekene kadar sahnede kalacaklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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