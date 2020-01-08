İran: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

08.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:50

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse düzenledikleri saldırıyı "intikamın tamamı" olarak görmediklerini söyledi.



Şikarçi, İran medyasına yaptığı açıklamada, Washington yönetimi, askeri merkezlerini bölgeden çekene kadar sahnede kalacaklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle