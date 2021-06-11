İran borcunu ödedi, BM'de oy hakkını geri kazandı
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İran borcunu ödedi, BM'de oy hakkını geri kazandı

İran borcunu ödedi, BM'de oy hakkını geri kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, ABD'nin uyguladığı yasa dışı yaptırımlara rağmen BM'ye olan borçlarını ödediklerini ve Tahran yönetiminin yeniden oy hakkını kazandığını duyurdu.

İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, ABD'nin uyguladığı yasa dışı yaptırımlara rağmen BM'ye olan borçlarını ödediklerini ve Tahran yönetiminin yeniden oy hakkını kazandığını duyurdu.

İran Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM'de dondurulan oy hakkını tekrar kazandıklarını duyurdu. Ravanchi paylaşımında, ülkesinin BM'ye olan borcunu ABD'nin yasadışı yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini belirterek, "ABD'nin yasa dışı yaptırımları nedeniyle halkınız sadece temel gıda ve ilaç ihtiyaçlarından mahrum kalmıyordu. Aynı zamanda BM'ye olan borcumuzu da ödeyemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin 6 ay süren çalışmalar neticesinde borcunu ödediğini ve BM'de oy hakkını yeniden kazandığını belirten Ravanchi, "ABD'nin yasa dışı yaptırımlarına rağmen borcumuzu ödedik ve oy hakkımızı yeniden kazandık. 6 aydır bu ödeme üzerinde çalışıyoruz ve bugün ödemenin gerçekleştiği teyid edildi" ifadesini kullandı.

BORÇLARINI ÖDEMEDİĞİ İÇİN İRAN'IN OY HAKKI ASKIYA ALINMIŞTI

Birleşmiş Milletler, İran'ın oy hakkını borçlarını ödemediği için askıya almıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a gönderdiği mektupta İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin aidatlarını zamanında ödeyemedikleri için oy haklarının askıya alındığını bildirmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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