İran Bonab Üniversitesi Rektörü'nden Bayburt Üniversitesi'ne ziyaret
Bonab Üniversitesi Rektörü Prof. Hossein Piri ve Rektör Yardımcısı Prof. Sajjad Hashemi, üniversiteler arası işbirliğini geliştirmek ve müşterek projeler oluşturmak amacıyla Rektör Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar'ı ziyaret etti.
Bonab Üniversitesi Rektörü Prof. Hossein Piri ve Rektör Yardımcısı Prof. Sajjad Hashemi, üniversiteler arası işbirliğini geliştirmek ve müşterek projeler oluşturmak amacıyla Rektör Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar'ı ziyaret etti.
İki ülkenin tarihsel bağlarının da konuşulduğu ziyaret için konuklarına memnuniyetini bildiren Rektör Vekili Bayraktar, uluslararası akademik işbirliklerinin karşılıklı kültürel etkileşimi arttıracağına inandıklarını dile getirdi. Bonab Üniversitesi Rektörü Piri ise, misafirperverliğinden dolayı Bayraktar'a teşekkür ederek güzel projeler için tekrar buluşmayı temenni ettiğini söyledi. Ziyaret sonunda üniversiteler arası dostluğun simgesi olarak karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti. - BAYBURT
Kaynak: İHA
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