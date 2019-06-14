İran: Bölgede yaşananlar Rusya ile daha fazla yakınlaşmaya itiyor

İran: Bölgede yaşananlar Rusya ile daha fazla yakınlaşmaya itiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından İran ve Rusya'nın daha fazla yakınlaşması gerektiğini söyledi. Diğer yandan İranlı yetkililer, saldırıya uğrayan iki petrol tankerinden birinin incelenmesi için uzman ekibi gönderdiğini açıkladı.

İran: Bölgede yaşananlar Rusya ile daha fazla yakınlaşmaya itiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırı sonrası Kırgızistan'da katıldığı zirvede, bölgede yaşananların Rusya ile yakınlaşmaya neden olacağını savundu.

Rus devlet haber ajansı RIA'nın aktardığı bilgiye göre Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri ile artan gerginliğe yönelik açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et