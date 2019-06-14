İran: Bölgede yaşananlar Rusya ile daha fazla yakınlaşmaya itiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırı sonrası Kırgızistan'da katıldığı zirvede, bölgede yaşananların Rusya ile yakınlaşmaya neden olacağını savundu.

Rus devlet haber ajansı RIA'nın aktardığı bilgiye göre Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri ile artan gerginliğe yönelik açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle