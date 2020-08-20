İran BMGK'dan ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerine karşı çıkmasını istedi
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İran BMGK'dan ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerine karşı çıkmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı harekete geçirmesine izin verilmesinin ciddi sonuçları olacağını söyledi.

İran BMGK'dan ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerine karşı çıkmasını istedi
20.08.2020 21:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:58

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı harekete geçirmesine izin verilmesinin ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Zarif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Dian Triansyah Djani'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerine konseyde karşı çıkılmasını istedi.

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararını da ihlal ettiğini ifade eden Zarif, ABD'nin yaptırımları geri getirmeye dönük çabalarını "meşruiyetten yoksun" olarak niteledi.

ABD'yi BMGK'yı suistimal etmeye çalışmakla suçlayan Zarif, "İran, konseye uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçları olacak bu suistimali durdurmasını tavsiye ediyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, "ABD'nin yaptırımları geri getirme hakkı yoktur. Bu nedenle ABD'nin bu girişimi Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum tarafından reddedilmelidir." çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Zarif'in mektubunun BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BMGK Başkanı'na teslim edildiğini duyurdu.

ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirmek istiyor

BMGK'nın İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabası geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

Washington tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti. Tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanacakları konusunda BMGK'nın bilgilendirilmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya talimat verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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