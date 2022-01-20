İran BM'ye aidat borcunu Güney Kore'de dondurulan varlıklarıyla ödemeyi planlıyor

İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de tutulan mali varlığının bir kısmının Birleşmiş Milletlere (BM) aidat borcunun ödenmesinde kullanılması için Seul yönetiminin istişarelerde bulunduğu bildirildi.

İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de tutulan mali varlığının bir kısmının Birleşmiş Milletlere (BM) aidat borcunun ödenmesinde kullanılması için Seul yönetiminin istişarelerde bulunduğu bildirildi.

Yonhap Haber Ajansına konuşan Güney Kore hükümetinden bir yetkili, finansal katkı borcunu geciktirdiği için BM Genel Kurulunda oy hakkını kaybeden İran'ın, Güney Kore'de tutulan mali varlığını kullanarak borçlarını ödemesinin planlandığını söyledi.

Güney Koreli yetkili, "Hükümetimiz bu konuda İran hükümetinin yanı sıra ABD ve BM ile de istişarelerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Söz konusu meblağın 6-9 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve dolar bazlı işlemler yapmasının engellenmesi nedeniyle BM'ye ödemesi gereken finansal katkı borcunu transfer edemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını Ocak 2021'de kaybetmişti.

Tahran yönetimi, Haziran 2021'de ABD'nin yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de dondurulmuş olan mal varlığını kullanarak ödemeyi yapmış ve oy hakkını geri kazanmıştı.

İran'ın 12 Ocak'ta bir kez daha BM'ye ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu geciktirdiği için Genel Kurulda oy hakkını kaybettiği açıklanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 12 Ocak'ta konuyla ilgili açıklamasında, ülkesinin BM'ye borçlarını daha hızlı ödeyebilmek için güvenli bir kanal oluşturmaya çalıştığını ancak BM Genel Sekreterliğinin de tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin özel durumunu dikkate alması gerektiğini ifade etmişti.