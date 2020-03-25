İran bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılmasından ümitli İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin baskısıyla bazı ülkelerde bloke edilen İran'a ait paranın bir bölümünün serbest bırakılabileceğini söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin baskısıyla bazı ülkelerde bloke edilen İran'a ait paranın bir bölümünün serbest bırakılabileceğini söyledi.

Himmeti, İran medyasına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankasının çabaları sonucunda kendilerine ulaşan bilgilere göre ABD'nin baskısıyla bloke edilen paralarının bir bölümünün serbest bırakılabileceğini dile getirdi.

Blokenin kaldırılmasından ümitli olduklarını belirten Himmeti, gelmesi muhtemel kaynağı temel gıda ürünleri, ilaç, tıbbi teçhizat ve halkın temel ihtiyaçları için kullanacaklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu anda yeni tip koronavirüsle mücadele sırasında tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündeminde. Ayrıca İran'ın ülke dışında bloke edilmiş nakdi varlıklarının da serbest bırakılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA