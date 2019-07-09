İran, Bitcoin ile Yapılan Tüm İşlemleri Yasakladı

Kripto paralar dünyanın her yerinde aynı seviyede kabul görmüyor. Bazı ülkeler kripto paralar ile yapılan işlemlere daha sıcak bakarken; bazı ülkeler ise yaptırımlar uyguluyor.

İran, kripto para konusunda çözümü kısıtlamalar gitmekte bulan ülkelerden biri oldu. İran'da yayın yapan yarı-resmi haber ajansı Tesnim'e açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını açıkladı. Bu karara gerekçe olarak ise Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararını gösterdi.

İranlıları bu varlıklara yatırım yapmanın riskine karşı uyaran Hakimi, "İran'da Bitcoin alım ve satımı yasaktır. Bitcoin'in fiyat dalgalanması çok yüksek olduğu için yasal riskler barındırıyor. Bu yüzden vatandaşların bu oyuna girmemesini tavsiye ediyorum." dedi.

Bitcoin madenciliği serbest bırakıldı

Hakimi, yaptığı açıklamalarda Bitcoin madenciliğinin henüz yasaklanmadığını da sözlerine ekledi. Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi ise, İran'ın başkenti Tahran'da yaptığı açıklamada Bitcoin ile ilgili uyarılarda bulundu. Bitcoin ile ilgili her türlü işlemin yasaklandığını belirten Mueyyidi, yasağa uymayanların ciddi yaptırımlar ile karşılacağı uyarısında bulundu.

İran, ABD ambargosu nedeniyle oldukça kısıtlı şekilde ticaret yapabiliyor. Uluslararası ticaret yapmak isteyen kişiler, yükselen fiyatlarla birlikte yoğun olarak Bitcoin kullanmaya başlamıştı.

Bitcoin madenciliği için büyük miktarda enerji gerekiyor. İran devleti, tarım arazileri, fabrikalar, kamu kurumları ve okullarda yapılan Bitcoin madenciliğinden de sorun yaşıyor.